GdS – Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Meret supera Ospina, Lobotka ed Elmas titolari

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport c’è spazio anche per le probabili formazioni del match di stasera tra Sampdoria e Napoli. Gli azzurri sono in emergenza a centrocampo, date le assenze di Fabian e Allan; mentre in difesa c’è il ritorno di Maksimovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-NAPOLI



Tra i pali troviamo Alex Meret, che secondo il quotidiano ha superato Ospina nel ballottaggio ormai solito. In difesa i titolarissimi Di Lorenzo, Mario Rui e Manolas, più il ritorno dell’altro centrale Nikola Maksimovic, con Koulibaly che è in panchina ma difficilmente verrà rischiato da Gattuso.

Sarà un centrocampo inedito, dato che Fabian non è stato convocato e Demme è alle prese con un attacco influenzale. C’è il nuovo arrivato Stanislav Lobotka, il macedone Eljif Elmas e ovviamente l’inamovibile Piotr Zielinski.

In attacco il solito tridente con Insigne, Milik e Callejon. Partirà dalla panchina il neo acquisto Matteo Politano, che in settimana è stato anche bloccato dall’influenza. Ancora out Lozano, sempre più ai margini del progetto azzurro.

