GdS – Sarri senza Danilo contro il Napoli, out anche De Sciglio. Le ultime dal campo

Maurizio Sarri studia la formazione che domenica sera, al San Paolo, sfiderà il Napoli di Rino Gattuso. Sarà assente Danilo, in campo in Coppa Italia contro la Roma, a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. Un’assenza che durerà circa dieci giorni e verificata con esami strumentali. Si teme, infatti, che il calciatore possa saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, qualora l’infortunio dovesse rivelarsi più delicato del previsto.

Sarri studia Napoli-Juventus

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in vista della partita di Serie A l’allenatore potrà contare su Cuadrado e Alex Sandro, ma il colombiano è reduce dall’influenza, mentre il secondo ha rimediato una notta al costato. Out, a meno di ultime novità, ancora De Sciglio, che non è tornato ad allenarsi col gruppo. Potrebbe entrare in soccorso Matuidi.

Intanto Bentancur, autore di una rete contro la Roma, ha lanciato la carica dai microfoni di Nueva Helvecia: “Se gioco sono felice, se scende in campo un mio compagno che sta meglio lo sono altrettanto per lui. Al di là del loro momento, è una sfida che vale sempre tre punti e che dobbiamo vincere, perché il margine sulle inseguitrici non è ampio.”

