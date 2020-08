GdS – Un Napoli offensivo e di qualità: Gattuso apprezza. Il commento

Il Napoli prende forma pian piano. Si pensa a un cambio di modulo, ma nulla sarà stravolto. La squadra ha già una sua fisionomia di gioco, non ci saranno sconvolgimenti.

Un Napoli offensivo: dal 4-3-3 a -4-2-3-1. Il commento

La Gazzetta dello Sport ha riportato il quadro tattico della squadra nell’uscita contro il Castel di Sangro. Si sono visti il 4-3-3 e il 4-2-3-1: prima più equilibrio, fraseggio e gioco. Nell’altro più verticalizzazioni e fantasia in attacco. Si tratta di un Napoli comunque molto offensivo che dovrà trovare l’equilibrio in difesa: la coppia Manolas–Rrahmani avrà modo di essere collaudata per l’inizio del campionato. Nel frattempo Gattuso riflette sul centrocampo e sulla copertura che questo più dare alla difesa. La parola d’ordine è sempre la stessa: equilibrio.

