lunedì, 25 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGea, problemi di... stomaco al Roland Garros: "Non riesco più a muovermi"....
gea,-problemi-di…-stomaco-al-roland-garros:-“non-riesco-piu-a-muovermi”.-cos’e-successo
Gea, problemi di… stomaco al Roland Garros: “Non riesco più a muovermi”. Cos’è successo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gea, problemi di… stomaco al Roland Garros: “Non riesco più a muovermi”. Cos’è successo

Redazione-web
By Redazione-web

-

11
0

(Adnkronos) – Il sogno di giocare il Roland Garros ha presto ‘regalato’ un momento complicato ad Arthur Gea. Il tennista francese, impegnato (oggi, domenica 24 gennaio) nel primo turno dello Slam di casa contro Karen Khachanov è stato costretto a interrompere bruscamente la partita durante il primo set a causa di un grave problema fisico. Dopo pochi scambi sul campo Suzanne Lenglen, Gea è corso dal giudice di sedia per palesare il suo problema e chiedere di andare con urgenza negli spogliatoi “Devo andare in bagno. Non riesco più a muovermi. Sto per farmela addosso”. Una scena insolita e imbarazzante, che ha colto di sorpresa anche il pubblico, incredulo davanti alla richiesta del francese. 

 

Prima di uscire dal campo, il numero 135 del ranking Atp (al Roland Garros con wild card) ha dovuto terminare il game. Ricevuto il via libera, ha lasciato il campo per raggiungere gli spogliatoi, interrompendo il match. Tornato poi in campo, il 21enne ha ricominciato a giocare a ha perso il match 6-3 7-6 6-0. 

Previous article
Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming
Next article
Serie B, oggi finale playoff Catanzaro-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Corsa Champions: tutte le combinazioni per Milan, Roma, Como e Juve. Cosa cambia con la classifica avulsa

(Adnkronos) - A novanta minuti dalla conclusione della Serie A, la corsa alla Champions League è ancora tutta da decidere: oggi, domenica 24 maggio,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roland Garros, Kostyuk in lacrime: “Caduto un missile vicino a casa dei miei genitori, questa vittoria è per l’Ucraina”

(Adnkronos) - Marta Kostyuk debutta con un successo al Roland Garros oggi, domenica 24 maggio, e dedica un pensiero all'Ucraina, al suo popolo e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie B, oggi finale playoff Catanzaro-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) - Oggi, domenica 24 maggio, torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Il Circus fa tappa a Montreal per il quinto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.