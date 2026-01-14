gedi,-barachini:-non-possibile-valutare-esercizio-golden-power-su-vendita

Non c’è formale notifica e non si conosce composizione veicolo

Roma, 14 gen. (askanews) – “L’esercizio dei poteri sulla golden power è disciplinato da una normativa con tecnicalità puntuali e specifiche. In assenza di una formale notifica e di conoscere l’eventuale composizione del veicolo societario proponente che consentirebbe di valutare il reale perimetro dell’operazione, non è possibile fornire al momento nessuna considerazione in proposito”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, in audizione in Commissione Cultura sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale Gedi.”Per altro l’eventuale notifica dovrà essere oggetto di valutazioni preliminari da parte di uno specifico gruppo di coordinamento tecnico cui sono demandate per legge tutte le attività propedeutiche all’eventuale esercizio dei poteri speciali”, ha aggiunto Barachini. “Ad oggi non vi sono ulteriori informazioni ufficaili sulla vicenda”.