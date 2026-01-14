mercoledì, 14 Gennaio , 26

Serie A, oggi Napoli-Parma – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. La...

Crans-Montana, “risarcimenti urgenti”: 10mila euro per ogni vittima

(Adnkronos) - Il Canton Vallese in Svizzera ha...

Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico

(Adnkronos) - Limite di velocità a 30 km...

Trump fa il dito medio? Casa Bianca: “Risposta appropriata a contestatore”

(Adnkronos) - Donald Trump insulta e mostra il...
gedi,-barachini:-non-possibile-valutare-esercizio-golden-power-su-vendita
Gedi, Barachini: non possibile valutare esercizio Golden power su vendita

Gedi, Barachini: non possibile valutare esercizio Golden power su vendita

Video NewsGedi, Barachini: non possibile valutare esercizio Golden power su vendita
Redazione-web
Di Redazione-web

Non c’è formale notifica e non si conosce composizione veicolo

Roma, 14 gen. (askanews) – “L’esercizio dei poteri sulla golden power è disciplinato da una normativa con tecnicalità puntuali e specifiche. In assenza di una formale notifica e di conoscere l’eventuale composizione del veicolo societario proponente che consentirebbe di valutare il reale perimetro dell’operazione, non è possibile fornire al momento nessuna considerazione in proposito”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, in audizione in Commissione Cultura sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale Gedi.”Per altro l’eventuale notifica dovrà essere oggetto di valutazioni preliminari da parte di uno specifico gruppo di coordinamento tecnico cui sono demandate per legge tutte le attività propedeutiche all’eventuale esercizio dei poteri speciali”, ha aggiunto Barachini. “Ad oggi non vi sono ulteriori informazioni ufficaili sulla vicenda”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.