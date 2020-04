Gela, nessun rischio di contagio Covid al Santabarbara Hospital

“Nessun rischio di contagio Covid per i pazienti del Santabarbara Hospital di Gela”. Lo assicura l’ospedale in una nota, evidenziando che “nelle ultime ore ha fatto discutere la notizia della paziente positiva al Covid, arrivata al pronto soccorso di Gela e poi trasferita al Santabarbara Hospital. Giunta al pronto soccorso del Vittorio Emanuele per un forte mal di pancia, la paziente non è stata sottoposta al tampone in quanto priva dei classici sintomi riconducibili al Covid 19. In conformità agli accordi siglati fra le due strutture ospedaliere, la donna è stata trasferita al Santabarbara Hospital, che da circa un mese ha predisposto 30 posti letto proprio per accogliere i degenti non covid provenienti dal Vittorio Emanuele,

