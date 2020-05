Gelmini: “Cari Salvini e Meloni, ora ci vuole più responsabilità”

“Non è certo il momento dell’ideologia, ma quello della responsabilità”. È l’appello di Maria Stella Gelmini capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati lanciato ai due principali partner del centrodestra, Salvini e Meloni, in un colloquio con Il Foglio.

Anche se poi Gelmini ammette che “già sul rapporto con l’Europa, nei giudizi sulla moneta unica”, la Lega e Fratelli d’Italia in questi ultimi tempi “hanno assunto posizioni più ragionevoli” anche perché “persuasi alla ragionevolezza da Berlusconi, che resta il vero garante per l’adesione del centrodestra al fronte europeista”. Anche se Gelmini non nega tuttavia che con gli alleati “abbiamo idee diverse,

