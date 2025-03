Gelmini contro la piazza per l’Europa: “Piena di contraddizioni”

ROMA – “La manifestazione di Roma, ‘una piazza per l’Europa’, al di là dei buoni e rispettabili propositi, è una piazza piena di contraddizioni”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare.

“E questa dovrebbe essere l’epoca della chiarezza e delle scelte nette: si può essere europeisti in molto modi, ma se non vogliamo che l’Europa sia solo un’espressione geografica, occorre ribadire che è stato ed è giusto aiutare l’Ucraina con strumenti militari ed è giusto costruire le basi di una difesa europea come ha appena stabilito la Commissione Europea – aggiunge Gelmini – .

“Basterebbero questi due capisaldi a mettere in difficoltà i manifestanti di oggi, perché sull’uno e sull’altro argomento sentiremmo tutto e il contrario di tutto. Va bene l’aspirazione ad un’Europa unita, va bene l’aspirazione alla pace, ma oltre i buoni propositi servono le azioni concrete. Chi oggi ha scelto di non partecipare a quel corteo non è meno europeista di chi sfilerà. L’Europa, l’Occidente, le democrazie, sono sotto attacco: a suo modo la piazza di oggi rafforza un solco nell’opinione pubblica, divide il ‘fronte interno’ ed è dunque un involontario e certamente inconsapevole favore a chi sta minando le basi dei valori liberali democratici e del diritto internazionale”.

