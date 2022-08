“Famiglie e imprese necessitano di soluzioni immediate, il carovita minaccia come una scure la stabilità del Paese, la caduta del governo ha peggiorato la situazione. Alleggerire la pressione fiscale è un impegno che il prossimo governo deve assumersi per tutelare l’intero tessuto economico in fortissima difficoltà”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie intervenendo oggi al forum su “Le priorità della riforma fiscale”.

“Serve dunque un nuovo ‘fisco’ per ridare slancio alle imprese, ai professionisti e ai cittadini, per attrarre e sostenere investimenti e occupazione – ha sottolineato il ministro Gelmini -, che faccia perno sulla certezza del diritto, ma altresì improntato al riconoscimento di un principio di equità e parità dei diritti tra Agenzia delle Entrate e contribuenti.

In questa direzione è imprescindibile il dialogo con i professionisti, anello di congiunzione naturale tra Stato e contribuenti. Una missione di altissimo valore che tiene conto degli aspetti applicativi delle norme al fine di semplificare la compliance fiscale”.

L’articolo Gelmini “Necessario il dialogo con i professionisti per attuare una riforma fiscale efficace” proviene da Notiziedi.

