Gelmini: “Resta il sistema a fasce per scongiurare un nuovo lockdown”

AGI – La bozza del prossimo Dpcm anti-Covid sarà comunicata con largo anticipo alle Regioni: lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini: “Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm” avrebbe assicurato il ministro durante l’incontro con le Regioni.

“Per l’esecutivo Draghi – avrebbe aggiunto – è fondamentale il confronto costante con le Regioni e anticipare le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita”.

