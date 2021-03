Gelmini: “Via libera immediato alle risorse per i congedi parentali”

ROMA – “Dal Consiglio dei ministri via libera immediato alle risorse per finanziare i congedi parentali. Questa mattina i presidenti di Regione avevano chiesto al governo contestualità tra nuove restrizioni e aiuti alle famiglie. Il Cdm ha dato loro una risposta precisa e immediata”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

