Gemellaggio tra Lazio e Nazionale dei Sacerdoti

ROMA (ITALPRESS) – “Il calcio è fratellanza, aiuto per chi è in difficoltà, occasione di incontro e di divertimento”. Con questo spirito il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato il gemellaggio della sua squadra con la Nazionale di calcio dei sacerdoti. A sancire la partnership sarà uno scambio di maglie tra il Presidente Lotito, accompagnato da Marco Parolo, e il CT e il capitano della Nazionale dei sacerdoti, Moreno Buccianti e don Walter Onano, a bordo campo, subito prima del derby. “La Società Sportiva Lazio – ricorda Lotito – divenne ente morale con regio decreto nel 1921 come riconoscimento dell’attività dei suoi dirigenti.

