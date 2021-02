Gemma a Uomini e Donne: “Tina è sempre dispregiativa con me” | Video Witty Tv

Gemma si confessa nel dopo puntata a Uomini e Donne parlando prima di Tina “io ho detto a Maurizio della poesia, è bellissima, ma la didascalia finale ‘forse a Tina sarebbe piaciuta più questa’ mi dai una impressione diversa. E’ sempre dispregiativa qualsiasi cosa che io faccia. “con Maurizio è andata così”.

Non solo, la Galgani parla anche di Maurizio con cui ha vissuto una conoscenza: “un rifiuto è sempre brutto da vivere. Per me è stata una storia importante perchè dopo 4 anni che non sentivo più queste emozioni, le ho sentite amplificate”.

Ecco il video Witty Tv con lo sfogo di Gemma.

