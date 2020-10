Gemma a Uomini e Donne: “Tina è un’esperta di pesci”, la Cipollari furiosa | Video Witty Tv

Gemma e Tina ancora una contro l’altra a Uomini e Donne dopo le accuse della Galgani che definisce la Cipollari “esperta di pesci”.

“Lei è l’esperta in pesci, non io” – dice la Galgani in uno sfogo post puntata, ma la Cipollari esplode “ma cosa vuole dire? Non sono un’avventuriera come lei, vergognati a dire queste cose a una madre di famiglia“.

Sopra e sotto i video Witty Tv con le accuse di Gemma e la reazione di Tina.

Una volta entrata in studio Gemma, Tina inferocita le dice: “non ti permettere mai più di fare battute lei se ne intende di pesci, non ti permettere di fare queste battute e di andare a parlare della sottoscritta in camerino. Quando finisce la puntata non mi sfogo mai di te, quando la puntata finisce”…

