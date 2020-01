Gemma balla a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, la dama del Trono Over si scatena col cavaliere Mattia – più giovane di lei -, danzando sulle note di “Ritmo” dei The Black Eye Peas e infiammando lo studio. Tina, però, sembra reagire in malo modo e rifiuta la sfida di ballo proposta della diretta interessata. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

