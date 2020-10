Gemma, Biagio e le altre a Uomini e Donne: la dama “ciao bello!” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne va in onda il quadrangolo amoroso fra Gemma, Biagio, Maria e Sabina. La Galgani però sorprende tutti sul finale con una scelta inaspettata.

Il cavaliere è uscito con tutte e tre le dame contemporaneamente, ma con Maria è stato particolarmente presente. “Me lo sono ritrovato in ospedale quando è nata mia nipote. Un gesto bellissimo” – rivela Maria, ma poco dopo accanto a Gemma si siede anche Sabina che racconta la sua lunga serata con Biagio con tanto di caffè lampo a Napoli.

Gemma a sorpresa sul finale decide di rompere con Biagio: “questa pagliacciata non esiste proprio. Fai il distributore automatico di mozzarelle, ma con me non attacchi. A me non interessa più. Ciao bello!”.

Ecco il video Witty Tv con Gemma, Biagio, Maria e Sabina a confronto a Uomini e Donne.

