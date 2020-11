Gemma contro Valentina a Uomini e Donne per Maurizio: “siamo diverse” | Video Witty Tv

Gemma a Uomini e Donne scopre che Maurizio è uscito anche con Valentina e sbotta di brutto. La dama racconta di aver vissuto una bellissima esterna e di essersi anche abbracciata più volte con il cavaliere. Allora Tina da casa è pronta a fare una domanda, ma la De Filippi la interrompe “so già che cosa vuoi dire?“.

Nonostante tutto però Galgani precisa “non sono gelosa di Valentina. Siamo completamente diverse come carattere, spirito e mentalità“. E’ la gogna che fa traboccare il vaso visto che le due dame cominciano a litigare con la Galgani che dice: “invece di parlare là dietro, alza la manina e dici quello che devi dire“. Gianni allora ironizza “meno male che non era gelosa!”.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Gemma e Valentina a Uomini e Donne.

