Gemma e Aurora, il confronto a Uomini e Donne e il mistero di Fiuggi | Video Witty Tv

Volano stracci fra Gemma e Aurora a Uomini e Donne: cosa è successo a Fiuggi? La Galgani: “non ho paura di niente di quello che può dire o sapere, non ho fatto nulla della quale debba nascondermi: o dice cosa sa, oppure chiude sta bocca”

Aurora si difende dalle accuse della Galgani: “non scappo da niente e nessuno. Gemma è abituata a fare i teatrini e soffre di manie di protagonismo, io no. Sei tu che ogni volta dici che mi conosci e sai del mio passato“, ma Gemma replica “non è così“. Aurora rivela: “conosco tutto il tuo percorso della tua vita, ci parlo con mia madre. Ci siamo sentiti anche per il telefono”. Maria De Filippi domanda: “c’è qualcosa inerente a questo programma di quello che ha fatto a Fiuggi?” e Aurora replica “si sente sempre con questo suo ex di Fiuggi”. Gianni interviene: “sta dicendo che Gemma ha preso in giro il programma da sempre?“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Aurora e Gemma.

