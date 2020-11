Gemma e il suo sogno d’amore: la sfilata a Uomini e Donne. Tinì e Gianni la criticano | Video Witty Tv

E’ la volta di Gemma a Uomini e Donne nella sfilata “il mio sogno d’amore”. La dama ha deciso di indossare un lungo maglione sognando di trascorrere una notte d’amore con il suo compagno al faro.

“Il faro è un messaggio fallico” – precisa Tinì che rovina così il sogno d’amore di Gemma che replica: “ma vi immaginate una serata in un falò? Per me è un sogno irrealizzabile, non ho avuto questo pensiero”. Anche Gianni critica la sua scelta, ma la Galgani replica “nel faro poi le luci si spengono…“.

Ecco il video Witty Tv con la sfilata di Gemma a Uomini e Donne.

