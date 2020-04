Al “nuovo” Uomini e donne si litiga come nel “vecchio”? Nella puntata di oggi, lunedì 27 aprile 2020, Gemma e Tina, lontane dal sembrare amiche nel pomeriggio di Canale 5, si scontrano di nuovo.

Il motivo? La Cipollari rimprovera alla Galgani di piangere per i corteggiatori di Giovanna, e la dama del Trono Over va in crisi scoppiando in lacrime e urlando “Basta!». Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere la nuova lite Gemma vs Tina.

