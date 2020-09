Gemma ora balla con Paolo. Ma chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e donne? | Video Witty Tv

È Paolo il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e donne. Il cavaliere – novità del Trono Over ha fatto il suo primo ingresso in studio nella puntata in onda oggi, mercoledì 9 settembre 2020. In trasmissione, l’uomo, 62 anni, dal Veneto, ha lasciato intendere che nonostante l’età la Galgani sia ancora una bella donna. Ecco i video, da Witty Tv, con la presentazione ufficiale del nuovo volto del programma di Canale 5, il primo ballo con la dama torinese e l’accesa reazione di Nicola Vivarelli alla new entry in trasmissione.

