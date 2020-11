Gemma si sfoga a Uomini e Donne: “Tina mi fa diventare pesante” | Video Witty Tv

Gemma dopo la puntata di Uomini e Donne si sfoga parlando di Tina, ma anche di Biagio e Maurizio. Ecco le sue parole.

La dama punta, ancora una volta, il dito contro Tina “rea” di minare il suo rapporto con Maurizio. La dama parla prima di Biagio: “sembra gatto Silvestro, non l’ho più sentito poi“, mentre su Tina “ognuno ha le sue debolezze e insicurezze. Lei colpisce con una premeditazione“. Non mancano i commenti anche per Maurizio: “l’ho visto molto in difficoltà, ma certo che se appena entra ha tutte queste complicazioni, diventa faticoso per lui perchè Gemma mi fa diventare pesante“. Nonostante tutto però la Galgani non cede nella conoscenza con Maurizio.

Ecco il video Witty Tv con lo sfogo di Gemma a Uomini e Donne.

