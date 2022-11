Gemmato: suddivisione Fondo sanitario alimenta sperequazione Nord-Sud

“Perché basato esclusivamente sull’anzianità della popolazione”

Milano, 9 nov. (askanews) – “Abbiamo una società che invecchia, abbiamo 14 milioni di over 65 che nei prossimi 15 anni aumenteranno di 4,5 milioni. Da uomo del Sud, dico che è evidente che alcune Regioni vengono penalizzate da una suddivisione del Fondo sanitario nazionale fatto esclusivamente tenendo presente l’anzianità della popolazione. Ci sono infatti alcune regioni del Sud che continuano a fare figli e magari sono penalizzate, alimentando una sperequazione tra Regioni del Sud e del Nord, con queste ultime che essendo meglio dotate dal punto di vista economico possono assumere, acquistare macchinari, generare mobilità passiva dal Sud. Una sperequazione che grida vendetta per l’Articolo 32 della nostra Costituzione che recita che tutti i cittadini hanno pari diritto di assistenza sanitaria”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, parlando alla XVII Edizione del Rapporto Meridiano Sanità di The European House – Ambrosetti in corso a Roma.

