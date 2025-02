Gene Hackman e la moglie erano morti da tempo. Le pillole, le mani mummificate gli occhiali da sole: cosa sappiamo

(Le immagini di copertina sono tratte dal Dailymail)

BOLOGNA – Da quanto tempo erano morti? Come sono morti? E poi, sono morti nelle stesse ore? È giallo sulla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, trovati morti nella giornata di mercoledì 26 febbraio nella loro villa di Santa Fe, in New Messico. Il mistero della morte dell’attore hollywoodiano e della sua seconda moglie occupa le prime pagine dei giornali americani e non solo. A maggior ragione perchè, stando alle notizie che arrivano dai media locali, ci sono diverse stranezze rispetto a come sono stati trovati i corpi. Non nella stessa stanza, non vicini, come dovrebbe essere nell’ipotesi di un gesto suicida o di un omicidio-suicidio. Ma le ipotesi aperte, al momento, sono molte di più e vanno dalla morte naturale all’incidente domestico fino all’omicidio-suicidio. Le indagini sono appena partite, ma la pista dell’omicidio è la più remota, dal momento che le autorità hanno escluso la presenza “segni evidenti di violenza” o “traumi” sui corpi dell’attore e della moglie. In casa è stato trovato morto anche uno dei cani della coppia. Altri due sarebbero invece stati trovati vivi.

DOVE SI TROVAVANO I CORPI

Intanto, ecco i dettagli strani che sono trapelati: a quanto si apprende, Gene Hackman si trovava in cucina “completamente vestito”: accanto al corpo aveva gli occhiali da sole e il bastone da passeggio. Forse una morte improvvisa? Il corpo della moglie Betsy Arakawa, invece, è stato trovato sul pavimento di un bagno: i media hanno parlato di un corpo in un “avanzato stato di decomposizione”, con mani e piedi che sono stati definiti “mummificati”. Vicino al corpo sono state trovate pillole sparse e una boccetta di medicinali. La scena ha fatto pensare agli investigatori che la donna sia “caduta a terra”. ma cosa può essere successo?

LA SCOPERTA DEI CADAVERI

A scoprire i corpi sono stati degli operai addetti alla manutenzione della casa: non vedevano Gene Hackman e la moglie da un paio di settimane. Hanno raccontato di aver trovato la porta di casa aperta, senza segni di effrazione.

LE STRANE PAROLE DELLA FIGLIA LESLIE

Una delle figlie di Gene Hackman, Leslie, 59 anni (nata dall’unione con Fay Maltese), ha fatto sapere che non sentiva il padre da un paio di mesi “ma tutto era normale e andava bene”. Cosa che ha lasciato piuttosto stupefatta la stampa. La donna ha anche raccontato al DailyMail.com che il padre, a dispetto dei suoi 95 anni, era “in ottime condizioni fisiche” e faceva ancora yoga e Pilates. Lei e la sorella Elizabeth, il giorno dopo il ritrovamento dei corpi, sono state fotografate a pranzo insieme in un ristorante della catena Denny’s a Burbank, California. L’ex divo di Hollywood ha anche un terzo figlio maschio, Christopher, fratello di Leslie e Elizabeth.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it