Gene Hackman morto per problemi cardiaci e Alzheimer

(Adnkronos) – Gene Hackman è morto per una patologia cardiaca e per l’Alzheimer. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Santa Fe, in nuovo Messico, ha reso note le cause della morte del 95enne attore. La moglie di Hackman, la 65enne Betsy Arakawa, è deceduta per hantavirus, che ha provocato una sindrome polmonare.

I coniugi, trovati morti nella loro casa, sono morti per cause naturali. Gli esami e le indagini condotte dagli inquirenti non indicano con percisione la data dei decessi. Dall’esame di video e comunicazioni, Arakawa era ancora viva l’11 febbraio, data ritenuta plausibile per collocare cronologicamente il decesso. Hackman, secondo gli investigatori, sarebbe morto circa una settimana dopo la moglie: il decesso dell’attore potrebbe essere avvenuto il 18 febbraio. Il caso non viene considerato chiuso: le indagini proseguono, anche per appurare per quale motivo i corpi siano stati rinvenuti solo una settimana fa, il 26 febbraio, a diversi giorni dai decessi.

Gli hantavirus, associati ai roditori selvatici, possono provocare una sindrome polmonare che ha un tasso di mortalità attorno al 38%. Il virus, che non si trasmette da uomo a uomo, è collegato a sintomi come febbre, dolori muscolari e tosse che possono far pensare ad una banale influenza. La patologia, se non contrastata, può produrre effetti letali in soggetti che sviluppano la sindrome polmonare, abbinata talvolta a emorragie e problemi reali.