Gene Hackman non sentiva i familiari da mesi: l’indagine sulla morte

(Adnkronos) – Mentre l’indagine della polizia sulla misteriosa morte dell’attore Gene Hackman, 95 anni, e di sua moglie, Betsy Arakawa, 63 anni, entra nella seconda fase, dopo le rivelazioni della scorsa settimana, provenienti dall’autopsia eseguita dopo il ritrovamento dei corpi della coppia nella loro casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico, stanno emergendo ulteriori dettagli sulla loro salute e sulle loro abitudini mutevoli nell’ultimo mese di vita da parte di familiari e amici intimi della coppia.

L’attore due volte premio Oscar e la pianista classica non sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio, ha concluso lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ponendo fine, almeno per ora, alle speculazioni che una fuga di gas sia all’origine dell’uccisione della coppia, trovata mercoledì 26 febbraio in stanze separate della loro casa; entrambi non mostravano segni di traumi esterni, ha precisato la polizia. Il pacemaker di Hackman aveva inviato l’ultima registrazione il 17 febbraio, suggerendo che fosse morto da almeno una settimana prima che il suo corpo fosse scoperto accasciato in una stanza vicino alla cucina. Nel fine settimana lo sceriffo Adan Mendoza ha ribadito di non credere che ci sia stato un omicidio nella morte della coppia, come riferisce ‘The Hollywood Reporter’.

Nel frattempo, amici e familiari di Hackman e Arakawa hanno parlato con la stampa del declino della salute dell’attore e di alcuni cambiamenti nella comunicazione con la famiglia. Daniel e Barbara Lenihan, una coppia di coniugi che sono stati amici di Hackman e Arakawa per anni, e il loro figlio, Aaron, hanno parlato con ‘People’ delle loro impressioni sulla coppia prima della loro morte inaspettata, spiegando che negli “ultimi due mesi la salute di Hackman stava davvero scivolando”. “Negli ultimi tempi, Hackman era essenzialmente costretto a casa”, ha dichiarato Daniel Lenihan. Barbara Lenihan ha aggiunto, parlando con ‘People’, che circa un anno fa l’attore “ha smesso di andare in bicicletta nel quartiere”.

Aaron ha spiegato come Arakawa, che aveva oltre 30 anni in meno di Hackman, si sia presa cura di lui nei suoi ultimi anni di vita. “Betsy ha cercato di mantenerlo attivo e impegnato”, ha detto, raccontando che Hackman manteneva la sua mente attiva facendo puzzle e praticando lo yoga. “Cercava ancora di mantenerlo attivo, impegnato e sano il più possibile”, ha detto Aaron. “La moglie era molto protettiva nei suoi confronti per quanto riguarda il Covid, quindi indossava sempre una maschera quando la vedevamo fuori”.

Questo è stato confermato dal buon amico di Hackman, il ristoratore Doug Lanham, che ha detto al sito Tmz che la moglie dell’attore controllava che lui mantenesse una dieta rigorosa e sana che lo vedeva “ordinare l’halibut o il salmone alla carta di riso piuttosto che una grossa bistecca” al bistrot di Santa Fe di cui è stato proprietario per anni. “Erano una delle coppie più affiatate che abbia mai visto – ha aggiunto – Sembravano partner di una vita vera, molto, molto vicini l’uno all’altro, ed erano entrambi incredibilmente gentili. Erano riservati, ma veri e molto divertenti”. Mentre la salute di Hackman sembrava in declino, secondo i Lenihan, Arakawa sembrava essere il ritratto della salute. “Betsy era in perfetta salute – ha detto Barbara Lenihan a ‘People’ – Era sempre in forma”.

Tutte le affermazioni dei Lenihan sul declino della salute della loro amica, tuttavia, sono in netto contrasto con quanto una delle figlie di Hackman ha dichiarato alla stampa dopo il ritrovamento del suo corpo la scorsa settimana. Leslie Ann Hackman ha detto al ‘Daily Mail’ la scorsa settimana che “non c’era alcuna indicazione che ci fosse un problema” con la salute di suo padre prima della sua morte. “Nonostante l’età, era in ottime condizioni fisiche”. Leslie Ann, una dei tre figli dell’attore avuti da un precedente matrimonio con Faye Maltese, e i suoi fratelli erano convinti che la morte del padre fosse stata causata da una fuga di gas, ipotesi che è stata esclusa dalle autorità. Parlando con il ‘Daily Mail’, Leslie Ann ha ammesso di non aver parlato con il padre nei mesi precedenti la sua morte.

La situazione è molto simile a quella di Arakawa e di sua madre, Yoshie Feaster. Secondo la governante che si occupa della madre 91enne di Arakawa, affetta da demenza, le telefonate regolari alla madre alle Hawaii sono cessate a ottobre. “Betsy non chiamava sua madre da mesi”, ha raccontato la governante Keiko al “Daily Mail”. “Di solito chiamava una volta al mese oppure ogni due mesi. L’ultima volta che ha chiamato è stato a ottobre. Pensavamo: cosa è successo?”.

Lo sceriffo Mendoza ha ribadito che gli investigatori stanno ancora ricostruendo la cronologia degli ultimi mesi. Un’agenda personale trovata in casa è tra gli oggetti sequestrati quando è stato eseguito un mandato di perquisizione la scorsa settimana. I rapporti tossicologici completi su Hackman e Arakawa sono attesi tra qualche mese.