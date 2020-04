Generali, attivati finanziamenti per 100 milioni alle Pmi

MILANO (ITALPRESS) – Il Fondo straordinario internazionale lanciato da Generali per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sottoscrivera’ per una quota di 10 milioni di tranche junior dell’innovativa emissione “Italianonsiferma”, curata da Credimi – piattaforma di digital invoice financing per il finanziamento delle Pmi – in collaborazione con Banca Generali, con l’obiettivo di mobilitare velocemente il risparmio privato italiano a supporto dell’economia reale per un importo complessivo pari a 100 milioni. L’intervento del Fondo consente un effetto moltiplicatore nella raccolta del credito in un rapporto di 1 a 10. Questa operazione portera’ in poche settimane 100 milioni a migliaia di piccole aziende italiane sotto forma di un finanziamento a 5 anni garantito dal Fondo di Garanzia.

