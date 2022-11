Generazione Filarmonica, abbonamenti Under30 per la Scala

Iniziativa del teatro milanese e di Allianz

Milano, 17 nov. (askanews) – Rosso e Blu sono i due abbonamenti dedicati agli Under30 per la nuova stagione di concerti della Filarmonica della Scala che s’inaugura il 23 gennaio 2023. Anche quest’anno torna Generazione Filarmonica, l’iniziativa della Filarmonica della Scala, realizzata con il sostegno di Allianz, che mette a disposizione dei giovani fino a 30 anni 100+100 posti in tutti i settori a soli 100 €, dalla platea ai palchi fino ad esaurimento delle 200 disponibilità, per due proposte di abbonamento: Rosso, che include i 5 concerti dal 23 gennaio al 27 marzo, e Blu, con i 5 concerti dal 3 aprile al 20 novembre 2023.

Della proposta Under30 fa parte anche la Prova Aperta del concerto di John Williams di domenica 11 dicembre alle ore 15.15, in omaggio per chi acquista contestualmente i due abbonamenti Generazione Filarmonica (200 €). I biglietti singoli per la Prova Aperta di John Williams saranno in vendita da 10 a 50 € su https://filarmonica.vivaticket.it/ a partire da venerdì 18 novembre 2022.

Generazione Filarmonica mette i giovani al centro della prestigiosa Stagione di Concerti al Teatro alla Scala. Si potranno infatti acquistare nuovi titoli per tutti i posti disponibili, in tutti i settori fino a esaurimento, al prezzo unico di 100 € per 5 concerti.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha commentato: “Ancora una volta la grande musica e una grande istituzione come l’Orchestra Filarmonica della Scala si aprono ai giovani per rendere accessibile questo grande patrimonio. Anche quest’anno abbiamo deciso di contribuire alla realizzazione dell’iniziativa, perché la musica, espressione artistica senza tempo e senza confini, possa tornare ad essere accessibile per le nuove generazioni oltre che apprezzata dal vivo dopo le recenti restrizioni, coinvolgendo soprattutto chi rappresenta il nostro futuro”.

I nuovi abbonamenti sono in vendita da venerdì 18 novembre 2022 su https://filarmonica.vivaticket.it. Gli abbonamenti Generazione Filarmonica sono strettamente personali e non cedibili se non a spettatori che abbiano i requisiti della promozione (Under30). Per l’acquisto è necessario inserire la data di nascita. Per l’ingresso a Teatro potrebbe essere richiesto un documento comprovante i requisiti. Per ulteriori informazioni +39 02 72 02 36 71 e su www.filarmonica.it.

Chi acquista contestualmente i due abbonamenti riceverà in omaggio il biglietto per un posto di platea della Prova Aperta di John Williams del 11 dicembre alle ore 15.15, inviando via email la copia dei due abbonamenti all’indirizzo biglietteria@filarmonica.it

L’iniziativa è realizzata con Allianz, partner dell’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano dal 2000. Allianz sostiene fin dalla sua prima edizione nel 2013, insieme ad UniCredit, il “Concerto per Milano”, grande evento gratuito organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, che ogni anno attrae decine di migliaia di spettatori nella Piazza del Duomo. Dal 2018 Allianz è anche Fondatore Permanente del Teatro alla Scala di Milano.

