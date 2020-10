Gennaro e Anna un mese dopo a Temptation Island 2020: cosa è successo? | Video Witty Tv

Gennaro e Anna sono usciti da single da Temptation Island 2020 dopo il falò di confronto. Dopo un mese la ex coppia torna protagonista nel reality show di Canale 5, ma separati. Gennaro è il primo ad entrare raccontando la sua versione: “non è successo niente con Anna“, anche se Alessia Marcuzzi precisa “lei ci ha dato una versione completamente diversa, ci ha detto che le hai chiesto di tornare con te“, ma Gennaro smentisce categoricamente. Non solo, l’uomo non vuole assolutamente incontrarla. Poco dopo Anna entra raggiante come non mai e parlando dell’ex rivela: “non è abituato a persone che lo contraddicano, se ci sono dei problemi lui si gira dall’altra parte e si arrabbia. Lui un confronto costruttivo non l’ha mai avuto”. Ma non finisce qui visto che rivela: “mi ha chiamato proponendomi di tornare insieme per tornare qui”. La Marcuzzi è senza parole…

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Anna e Gennaro un mese dopo a Temptation Island 2020.

