“La Cina di oggi e di ieri è tutto un mistero”. Così Renato Federici, docente dell’Università Sapienza di Roma, che ha curato la recensione dell’ultimo saggio di Gennaro Sangiuliano dal titolo “Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi”, Mondadori, 2019.

“L’argomento trattato – sottolinea Federici – risulta di grande interesse e attualità. Copre uno spazio troppo vuoto che andava colmato, e sul quale molti altri autori non hanno avuto il coraggio di indagare in profondità per paura di scoprire quelle verità che si sarebbe preferito abbandonare nell’oblio. Il coraggio, si sa, non si può dare a chi non ce l’ha.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gennaro Sangiuliano racconta Xi Jinping, “il nuovo Mao” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento