Genoa, Ballardini: “Napoli costruito per vincere titoli. Pandev è straordinario, a fine stagione vedremo se…”

L’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a DAZN nel post-partita della gara vinta contro il Napoli per 2-1.

Genoa, le parole di Ballardini

“Il Genoa questa sera poteva essere più bravo nella gestione della palla in alcuni tratti della partita. Sappiamo gestire meglio la palla come fatto in altre occasioni, questa sera siamo stati bravi a tratti. Il Genoa sta dimostrando di avere calciatori molto seri che sono squadra, questo è quello che viene fuori quando hai calciatori del genere. La serietà si conquista nel quotidiano con tanti allenamenti e tante idee, e così si arriva ai risultati. In fase difensiva siamo molto attenti e bravi, sappiamo essere anche più bravi con la palla. Ma questa sera giocavamo contro una grande squadra, si poteva soffrire, ma a tratti potevamo fare meglio”.

Singoli e qualità Napoli

“Strootman? Ha qualità, è un ragazzo molto umile, è un grande acquisto, è un uomo di spessore e speciale. La chiave è dentro la squadra, l’allenatore si esalta con le qualità individuali. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che per la rosa che ha deve lottare per vincere il campionato e su tutti i fronti, è una squadra costruita bene. Il Genoa ha fatto una partita di grande spessore ma deve essere più bravo nella gestione della palla. Pandev? Deve fare bene ora e da qui alla fine del campionato. Ha grandi qualità, è molto umile, simpatico, un esempio. Da qui fino a fine campionato deve essere l’ottimo calciatore che è sempre stato e poi si vedrà”.

