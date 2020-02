Genoa-Cagliari, ore 15.00: le formazioni ufficiali

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Juric. CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Ionita, Faragò; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran.

