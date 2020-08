Una annata non incredibile quella di Fernando Llorente al Napoli, voluto fortemente da Ancelotti infatti nei primi mesi, soprattutto in Champions, è stato anche decisivo. Ma da dicembre in poi le cose sono cambiate, non ha visto molto il campo e le volte in cui questo succedeva non era mai al top. Per questi motivi potrebbe lasciare subito la squadra azzurra, anche se il suo destino sembra comunque legato all’Italia.

IL FUTURO DI FERNANDO LLORENTE

Secondo il Corriere dello Sport il Leone di Pamplona sarebbe finito nel mirino del Genoa, soprattutto dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. Si cerca un attaccante d’esperienza. Oltre lo spagnolo anche Sebastian Giovinco è un nome che intriga la squadra allenata da Davide Nicola, ancora non certo del suo futuro da allenatore in rossoblù, conoscendo il presidente Preziosi. Due nomi d’esperienza per la fase offensiva ed uno giovanissimo per il centrocampo: l’obiettivo infatti sarebbe Lucien Agoumè, classe 2002 dell’Inter, giocatore seguito anche dal Crotone. Quest’ultimo potrebbe arrivare molto facilmente grazie alla formula del prestito secco, dato che difficilmente l’Inter lascerà andare giovani così facilmente dopo quanto successo con Zaniolo.

Secondo Spormediaset però il Genoa dovrà superare la concorrenza del Benevento per Llorente. La squadra neopromossa si sta attrezzando per la massima categoria. Interesse confermato più volte dal Ds delle Streghe Foggia, che vorrebbe regalare l’ex Juventus al mister Pippo Inzaghi.

The post Genoa, Faggiano cerca un attaccante d’esperienza: puntato Llorente appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento