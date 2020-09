Genoa, Faggiano: “Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo a Napoli. Penso chiederemo il rinvio”

Caos totale in Serie A dopo la notizia della positività di 14 membri del club Genoa. Al termine della gara con il Napoli i rossoblu hanno voluto effettuare altre indagini di tipo epidemiologico, a causa del fatto che 11 calciatori presentavano sintomi lievi. Dai tamponi – che due giorni prima erano risultati negativi – si è evinta la positività di questi ultimi. Ora è molto difficile pensare che il Genoa possa giocare contro il Torino nel prossimo weekend. Una partita che molto probabilmente allora verrà rimandata da un Consiglio di Lega straordinario. Nel frattempo il Napoli è in tensione: nell’ultima gara i contatti con i genoani sono stati molto ravvicinati specie a fine partita. Ma se fino a poco prima di giocare i tamponi erano negativi, cos’è cambiato domenica? Le contraddizioni restano. Faggiano ha espresso la sua opinione sulla gara al Secolo XIX.

Faggiano ritorna su Napoli Genoa

Il protocollo FIGC non è chiaro al riguardo, ma si dovrebbe intervenire come ha fatto la UEFA, ovvero regolamentando che al di sotto di numero minimo di giocatori non contagiati la gara non va disputata. Il club rossoblu vorrebbe allora rinviare la gara, considerando che per una squadra come il Genoa ogni punto può fare la differenza in chiave salvezza: non sarebbe il massimo in quest’ottica scendere in campo contro il Torino senza 1/3 della rosa disponibile. Ieri sera il DS Daniele Faggiano ha detto al Secolo XIX:

“Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo… Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare”

La palla passa ora al Torino che deve scegliere se accettare la proposta.

