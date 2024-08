Genoa-Inter 2-2, tanto lavoro per Var: cosa è successo

(Adnkronos) –

Rigori cancellati, rigori concessi, gol sul filo del fuorigioco: Genoa-Inter finisce 2-2 e il match della prima giornata della Serie A va in archivio con una serie di episodi che coinvolgono il Var.

Il primo caso si verifica al 38′ nell’area del Genoa. Thuram cerca la girata in porta da centroarea, ma colpisce nettamente il piede di Badelj e cade a terra dolorante come l’avversario. L’arbitro indica immediatamente il dischetto per assegnare il rigore per un inesistente fallo del giocatore del Genoa: il direttore di gara, richiamato al monitor, va ad esaminare le immagini e verifica che Badelj prende posizione per primo e subisce il calcione del nerazzurro.

All’53’ Barella offre una palla splendida a Darmian, che arriva sul fondo sulla fascia destra e crossa: sul pallone forte e teso arriva Dimarco che mette in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco iniziale di Darmian. E’ regolare, all’85’, l’azione che porta al 2-1 nerazzurro con Thuram. L’attaccante va a segno dopo un’azione corale e, secondo il frame proposto, riceve palla in posizione regolare sul suggerimento di Frattesi.

Nel recupero quando sembra scontata la vittoria dell’Inter, l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Bisseck. Il tocco di mano è evidente e viene confermato dopo la visione delle immagini al monitor. Dagli 11 metri va Messias che si fa parare il rigore da Sommer, ma poi trova il tap-in vincente per il 2-2 finale.