Genoa-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Biraghi e Moses fanno la differenza. Male Eriksen

Genoa-Inter si gioca allo stadio Marassi. Ecco le pagelle dei nerazzurri elaborate dalla redazione di 90min Italia. Handanovic 6: Gli attaccanti del Genoa non lo impensieriscono più di tanto. Appare sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Ranocchia 6: Gioca con sicurezza, forse anche troppa. Un suo errore in fase di impostazione poteva costare tanto ai nerazzurri. Prestazione comunque positiva. Godin 6: Non sempre preciso nelle chiusure, fa valere la sua esperienza proponendosi anche in… continua a leggere sul sito di riferimento