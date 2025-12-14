domenica, 14 Dicembre , 25

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all’esterno dell’impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni tra le due tifoserie. Secondo le prime informazioni tre agenti sarebbero rimasti leggermente feriti e un’auto, un furgone e uno scooter sarebbero stati distrutti da un incendio provocato da una bomba carta. 

La guerriglia tra le tifoserie è iniziata all’arrivo dei tifosi ospiti che avrebbero lanciato bombe carta e fumogeni. Ad attenderli i tifosi rossoblù che avrebbero risposto con lancio di petardi, fumogeni e altri oggetti. Sul posto la polizia e i carabinieri che tramite i lacrimogeni sono riusciti a separare le due tifoserie. Pesanti le ripercussioni sul traffico attorno allo stadio. 

 

 

