Genoa-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, venerdì 14 marzo, il campionato italiano inaugura la 29esima giornata con la sfida tra Genoa e Lecce. A Marassi Vieira vuole migliorare la sua classifica e togliersi definitivamente dalla lotta per non retrocedere, mentre i salentini di Giampaolo cercano punti preziosi per allontanare la zona rossa.

La sfida tra Genoa e Lecce è in programma oggi, venerdì 14 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Masini; Miretti, Pinamonti, Zanoli. All. Vieira

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Genoa-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma trasmesso anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma Dazn.