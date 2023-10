Genoa-Milan, Maignan contro Zangrillo

(Adnkronos) – Mike Maignan contro Alberto Zangrillo, il portiere del Milan contro il presidente del Genoa dopo l’espulsione rimediata ieri nel match vinto 1-0 dai rossoneri. Maignan è stato espulso nel finale per un’uscita scomposta al limite dell’area. Zangrillo, “da medico”, ha stigmatizzato “l’entrata assassina” dell’estremo difensore francese.

Non si fa attendere la risposta di Maignan, che nelle sue storie Instagram scrive: “Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un ‘assassinio’. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.