Genoa-Napoli 2-0: doppietta per Pandev, in difesa il Napoli sonnecchia – VIDEO

Il Napoli è questa sera sceso in campo contro il Genoa, gara valida per la 21esima giornata di campionato: gli azzurri di Gattuso sono reduci da un brutto 0-0 contro l’Atalanta di Gasperini nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, mentre il Genoa viene da un ottimo periodo di forma, con un Mattia Destro ritrovato e con 14 punti all’attivo nelle ultime 7 partite. Una media impressionante per gli uomini di Davide Ballardini, richiamato per la quarta volta da Preziosi per salvare la squadra. Il Genoa è subito andato in vantaggio a causa di un errore in uscita del Napoli: a segnare l’1-0 è stato Goran Pandev, che ha poi anche raddoppiato verso la mezz’ora del primo tempo.

Genoa-Napoli, raddoppio di Goran Pandev

