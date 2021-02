Il Napoli affronterà il Genoa nella prossima giornata di campionato. Si giocherà a Marassi quest’oggi, sabato 6 febbraio alle ore 20.45. Gli azzurri di Gattuso sono reduci da un brutto 0-0 contro l’Atalanta di Gasperini nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, mentre il Genoa viene da un ottimo periodo di forma, con un Mattia Destro ritrovato e con 14 punti all’attivo nelle ultime 7 partite. Una media impressionante per gli uomini di Davide Ballardini, richiamato per la quarta volta da Preziosi per salvare la squadra. Ecco dove vedere il Napoli in tv e in live streaming questo sabato.

Genoa-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La partita tra Napoli e Genoa sarà un’esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A. Sarà possibile dunque vedere la gara con abbonamento alla piattaforma streaming, attraverso ogni dispositivo mobile: tablet, smartphone o pc collegato ad una smart TV. In tv invece si potrà assistere alla partita grazie al pacchetto in correlazione con Sky Sport, precisamente grazie al canale DAZN1 (209 sull’emittente satellitare di Sky). Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta testuale sul sito di Calcionapoli1926.it.

