Genoa-Napoli, i precedenti: tradizione recente favorevole

Domani sera sarà tempo di Genoa-Napoli, gara valida per la seconda giornata di ritorno della serie A. I precedenti nella “Marassi” rossoblu vedono una recente tradizione favorevole per gli azzurri.

Genoa-Napoli, i precedenti

Come dicevamo gli ultimi Genoa-Napoli hanno quasi sempre sorriso agli azzurri, che non perdono dal 3-2 del gennaio 2012, nove anni fa. Complessivamente si contano 20 successi casalinghi, 17 pareggi e 13 blitz esterni partenopei nella massima serie. L’anno scorso, gara giocata nella coda di campionato a luglio, vittoria degli azzurri per 1-2. Allo stesso modo era finita nel novembre 2018. L’ultimo pareggio risale invece al 2016-17, quando la gara terminò con uno 0-0. La gara persa nel 2012 rappresenta anche in generale la sconfitta più recente contro i rossoblu, dopo di allora 17 match senza macchia per gli azzurri.

