Genoa-Napoli, il commento del club azzurro: “Mertens e Lozano griffano il successo di Marassi”

La SSC Napoli ha commentato sul sito ufficiale della società la vittoria azzurra contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris per 1-2.

Genoa-Napoli, il commento del club azzurro

“Il bagliore dell’artista fiammingo e la lama nel buio del Chucky. Mertens e Lozano griffano il successo di Marassi con due lampi dal baricentro basso, fulminanti e micidiali, di creatività e tecnica. Dries apre la serata quando sta per chiudersi il primo tempo con un destro piazzato delizioso. Il Genoa pareggia con Goldaniga. Poi il Chucky entra e in un battito d’ali vola verso la porta con una accelerazione impressionante per il sorpasso definitivo. Il Napoli vince la settima partita su otto e prosegue il proprio cammino virtuoso. Si ricomincia domenica a San Siro contro il Milan. Angeli azzurri contro Diavoli rossoneri sullo sfondo dell’amarcord suggestivo di Gennaro Gattuso, di fronte al suo struggente passato…”.

