Il Genoa questa sera sfida il Napoli. La squadra dall’arrivo di Ballardini ha una media punti da quinto posto e ha ritrovato in Destro un vero bomber come nei giorni migliori.

Genoa-Napoli,gol di Pandev

Il Genoa passa in vantaggio contro il Napoli al 10 minuto del primo tempo dopo un errore in uscita degli azzurri in difesa.

The post Genoa-Napoli, la sblocca subito l’ex storico Pandev: è 1-0! -VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento