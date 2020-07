Genoa-Napoli, le pagelle degli azzurri: Lobotka non fa rimpiangere Demme. Bene Elmas

Genoa e Napoli sono due club gemellati, ma a Marassi la partita è molto sentita da entrambe le squadre. Il Grifone è in lotta per la salvezza, i campani vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere nelle ultime partite. Ecco le pagelle dei calciatori azzurri. Meret 6.5: Una sola vera parata, quella su Cassata nel primo tempo che però consente al Napoli di terminare il primo tempo in vantaggio di una rete. Maksimovic 5.5: Qualche indecisione di troppo nelle chiusure. Può fare… continua a leggere sul sito di riferimento