Questa sera è in programma Genoa-Napoli, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. All’andata, sul terreno di gioco denominato ancora San Paolo, gli azzurri hanno travolto i grifoni. Emergono delle differenze, però, rispetto a quella partita. Da un lato il club campano non sta vivendo un periodo brillante; dall’altro, invece, in casa Genoa, invece, è avvenuta la rigenerazione targata Ballardini. Inoltre, in campo, stavolta, scenderanno diversi calciatori.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Genoa-Napoli, vietato sbagliare per gli: le probabili formazioni – SKY

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico dei rossoblù potrebbe optare per un 3-5-2, con la porta affidata a Perin. In difesa Radovanovic, Criscito e uno tra Goldaniga e Masiello. Sulle fasce Cyzborra e Zappacosta, completano il centrocampo Strootman, Badelj e Zajc. In attacco spazio a Destro, giocatore ormai ritrovato, e l’ex partenopeo Pandev. Per quanto concerne la squadra ospite, Gattuso è orientato a virare sul 4-3-3, con Ospina a difendere i pali. La retroguardia sarà composta dal tandem difensivo Manolas-Maksimovic, sulle corsie ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui. L’allenatore calabrese dovrà far fronte anche alle assenze di Koulibaly e Ghoulam, a causa della positività al Covid riscontrata da entrambi. Elmas probabilmente affiancherà Zielinski e Demme. Nel reparto offensivo Politano e Lozano aiuteranno Petagna a trovare la via del gol.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Genoa-Napoli, le probabili formazioni: ritorna Petagna. Pandev dal 1′ – SKY appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento