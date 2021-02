Genoa-Napoli, per Pandev e Behrami gara dell’ex. Il macedone potrebbe essere in campo

Genoa-Napoli di domani sera vedrà due ex, entrambi nelle fila rossoblu. Si tratta di Goran Pandev e Valon Behrami, il macedone potrebbe anche essere in campo.

Genoa, Pandev e Behrami sono gli ex

Sarà una gara speciale per i due, che a Napoli sono stati protagonisti più o meno nello stesso periodo. A cavallo dell’ultimo Napoli di Mazzarri e il primo di Benitez. D’altronde hanno una carriera molto simile: lanciati da giovani alla Lazio, si sono ritrovati prima nel Napoli e infine adesso, a fine carriera, al Genoa. Hanno lasciato tutto sommato un buon ricordo nel capoluogo campano, soprattutto l’attaccante macedone. Non dovrebbero partire dal 1′, ma per Pandev ci sono più chance rispetto allo svizzero, anche a causa dell’infortunio che terrà out Shomurodov.

