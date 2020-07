Genoa-Napoli, Politano: “Partita complessa, dobbiamo essere bravi”

Matteo Politano, calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla partita di questa sera tra Genoa e Napoli. Di seguito le parole rilasciate all’emittente televisiva.

Politano: “Match difficile, ma proveremo a fare la nostra partita”

“Il Genoa è in una posizione di classifica che la costringe a fare punti. Per questo sarà una partita difficile, il Genoa cercherà di metterci in difficoltà ma noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita”

