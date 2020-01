Genoa, Nicola: “I nuovi subito in campo? Vedremo. Ora si azzera tutto, voglio una spinta diversa”

​Il neo allenatore del ​Genoa, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Riportate da Tuttomercatoweb.com, ecco le parole di Nicola: “Arrivo in un club storico e glorioso che rappresenta per me un momento di crescita dell’uomo. E’ normale che ritornano alla mente ricordi e aneddoti. Non potete immaginare quanto mi senta onorato di allenare questo club”. Sui nuovi arrivati: “Sono stato molto chiaro con i giocatori. Gli ho detto che quello che è… continua a leggere sul sito di riferimento