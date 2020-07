Genoa, Nicola in conferenza: “Soddisfatto della prestazione, ma arrabbiato per come abbiamo preso gol”

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore rossoblù ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Napoli allo stadio Luigi Ferraris.

Nicola in conferenza stampa

“Sono ampiamente soddisfatto della prestazione. Sono arrabbiato per come abbiamo preso gol. Abbiamo riproposto una prestazione da Genoa, creando mole di gioco e pressando alto. Per rispettare le caratteristiche dei miei giocatori, ho fatto qualche cambio, ma siamo convinti di raggiungere il nostro obiettivo. Ora arrivano gare fondamentali per noi. Stasera mi sono divertito. A Udine abbiamo fatto bene a tratti, stasera con il Napoli anche a larghi tratti. Gli azzurri hanno un interscambio laterale importante e noi volevamo alzare più giocatori per pressare i portatori di palla. Quando lo abbiamo fatto bene, abbiamo anche colpito. Infatti abbiamo raggiunto il pareggio. Lì è scattata la molla e i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. La prossima gara in casa contro la SPAL è importantissima. Dobbiamo avere rabbia e consapevolezza, ma anche voglia di fare bene”.

